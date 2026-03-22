RECIBEN LA PRIMAVERA CON RITUAL ANCESTRAL EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde Frank de León encabezó la celebración del equinoccio en el Auditorio al Aire Libre, reafirmando el compromiso del municipio con la preservación natural y el turismo cultural.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tamaulipas. – En un ambiente de misticismo y respeto por el entorno natural, el municipio de Gómez Farías dio la bienvenida oficial a la primavera con el tradicional Ritual del Equinoccio. El evento, realizado en el Auditorio al Aire Libre, congregó a decenas de personas que se dieron cita para participar en esta jornada de renovación energética.

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Frank de León, quien, junto a ciudadanos y visitantes, formó parte de las actividades programadas para recibir el cambio de estación. Durante el encuentro, los asistentes participaron en dinámicas de conexión con la naturaleza, aprovechando la ubicación privilegiada del municipio, considerado un referente de biodiversidad en el estado.

En el marco de la celebración, el edil destacó la importancia de estas tradiciones para fortalecer la identidad local y promover el cuidado del medio ambiente. Al ser reconocido como uno de los rincones más emblemáticos de Tamaulipas por su riqueza ecológica, Gómez Farías busca consolidarse como un destino donde la cultura y el ecoturismo convergen de manera armónica.

“En el municipio más bonito de Tamaulipas honramos a la naturaleza y toda su biodiversidad”, señalaron las autoridades durante el evento, subrayando que este ritual no solo es una carga de “energía positiva”, sino un recordatorio del deber ciudadano de proteger el patrimonio natural.

El evento concluyó con una convivencia pacífica, dejando claro que el equinoccio en Gómez Farías se ha convertido ya en una cita obligada para quienes buscan una experiencia de paz y reflexión en pleno contacto con la biosfera.