OCAMPO SE LLENA DE MAGIA Y COLOR CON EL INICIO DEL CARNAVAL 2026

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF, Martha Uresti, encabezaron el arranque de las festividades en el “Vergel Tamaulipeco” con un espectacular concurso de disfraces.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, Tamaulipas. – El espíritu festivo se apoderó de las calles del “Vergel Tamaulipeco” con el arranque oficial del Carnaval Ocampo se Vive Hoy 2026. Entre música, algarabía y una explosión de creatividad, las familias ocampenses se reunieron para celebrar una de las tradiciones más esperadas de la región.

El evento, organizado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Melchor Budarth Báez, en conjunto con su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Martha Uresti de Budarth, y la Dirección de Turismo, dio inicio con un concurrido desfile. El contingente de participantes partió desde el Campo Deportivo 20 de Noviembre, recorriendo las principales vialidades hasta culminar en el Auditorio Municipal, donde los concursantes lucieron sus impresionantes atuendos ante el público y el jurado.

La competencia se dividió en categorías que integraron a todos los sectores educativos y a la sociedad civil. Los jueces destacaron la dificultad para elegir a los ganadores debido al alto nivel de detalle y originalidad en los diseños, que variaron desde representaciones de la naturaleza hasta figuras míticas.

Al finalizar las presentaciones, el alcalde y su esposa compartieron la alegría de las fiestas con los asistentes y procedieron a realizar la entrega de premios económicos a los tres primeros lugares de cada bloque.

A continuación, los triunfadores de la jornada:

Categoría 1er Lugar 2do Lugar 3er Lugar A (CAIC, CAM y Preescolar) Águila Real (Daniel Balderas) Cantinflín (Luis Ángel Vega) Dragón (Oscar Alfaro) B (Primarias) Fantasía Marina (Emily Muñoz) Oselma (Hana L. Pérez) Dragón/Princesa Fuego (Julieta Rodríguez) C (Sec., Media Sup. y Libre) Sol de Fuego (Amanda Nájera) Guerrero Tiki (Dylan J. Chávez) Perla del Mar (Aymar A. Aguirre) D (Especial) Ave del Paraíso (Estefanía Piña) — —

Con este arranque, Ocampo reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones y el fomento de la convivencia familiar, marcando apenas el inicio de una cartelera llena de actividades para este 2026.