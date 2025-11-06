CELEBRAN 50 AÑOS DE HISTORIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38 “AARÓN SÁENZ GARZA”

Con gran orgullo, la comunidad educativa de Xicoténcatl celebró el 50 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica No. 38 “Aarón Sáenz Garza”, institución que ha formado a generaciones de jóvenes comprometidos con su comunidad.

El evento fue encabezado por el director Jesús Salvador Cavazos Escobar, contando con la presencia de la Dra. Claudia Patricia Arias González, jefa del Departamento de Secundarias Técnicas de la SET; la Lic. Marla García López, presidenta del DIF municipal; supervisores, docentes, padres de familia y ex alumnos que volvieron para ser parte de este emotivo momento.

La presidenta municipal Mariela López Sosa, reconocida por ser una gran aliada de la educación, destacó que su administración le apuesta a este importante rubro como una prioridad de prioridades, reafirmando su compromiso con las instituciones que construyen el futuro de Xicoténcatl.