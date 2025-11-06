DESTACAN ATLETAS DE LA UAT EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS ANUIES 2025

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo resultados históricos en los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios 2025, organizados por la Comisión de Deportes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al conquistar un total de 24 medallas, consolidando su presencia en el escenario deportivo nacional.

En esta edición, que reunió a atletas de más de ochenta instituciones de educación superior del país en diversas sedes a lo largo del año, la delegación atlética de la UAT alcanzó siete medallas de oro, ocho de plata y nueve de bronce, superando ampliamente la marca registrada en 2024, cuando la Universidad obtuvo ocho preseas.

Este crecimiento refleja el fortalecimiento del deporte universitario en la institución y el compromiso de su comunidad con la excelencia y la superación, impulsado por la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha promovido el desarrollo integral de las y los estudiantes a través del fomento a las actividades físicas y deportivas.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalieron José Alfredo Quintá López, quien refrendó su hegemonía en judo; Roberto Garza Sánchez, medalla de oro en taekwondo; Brandon Alan Romo Beltrán, campeón en esgrima; y Estefanía Lee Argüello, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, quien brilló en natación al conquistar dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. También contribuyeron a la cosecha dorada Miguel Ángel Fuentes y Eduardo Sagástegui, con su destacada participación por equipos en judo, así como el tridente femenil de esgrima integrado por Regina Pedraza, Alejandra Badillo e Yllen Guzmán, que se alzó con el primer lugar nacional.

De igual forma, la UAT sumó medallas de plata gracias al desempeño de Eduardo Sagástegui (judo), Patricia Estrada (taekwondo), Leonardo Sánchez (taekwondo), Luisaldo Cortez (luchas asociadas), Regina Pedraza (esgrima), Lesly López (kick boxing) y nuevamente Estefanía Lee (natación), además del equipo de esgrima integrado por Brandon Romo, Eduardo Sánchez y Edgar Velázquez.

El medallero se completó con preseas de bronce obtenidas por Miguel Fuentes (judo), Natalia Sarmiento (taekwondo), Rodrigo Castillo (karate), Óscar García (karate), Laura Zamora (karate), Sandor Grimany (luchas), Alejandra Badillo (esgrima), Estefanía Lee (natación) y la dupla de tiro con arco conformada por Jhafet Barrios y Jorge Gómez.

Las competencias se desarrollaron en sedes como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con la participación de más de 100 deportistas de la UAT distribuidos en 12 disciplinas.

Cabe mencionar que, dentro de estos juegos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas también fungió como sede del campeonato de sóftbol, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte universitario y la organización de eventos de alcance nacional.

El esfuerzo, la disciplina y la constancia de los atletas reflejan los valores que distinguen a la comunidad universitaria y reafirman el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado de seguir impulsando el talento deportivo, promoviendo el bienestar, la integración y el orgullo universitario que caracteriza a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/