CONTINÚA LA ENTREGA DE PROGRAMAS DE BENEFICIO EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde Frank de León visitó el ejido El Azteca para supervisar y reforzar la entrega de materiales para mejorar la vivienda de las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El compromiso con el bienestar de las familias más vulnerables del municipio se mantiene firme en la administración de Frank de León. El alcalde realizó una visita de trabajo al ejido El Azteca para dar continuidad a la implementación de los programas de apoyo social que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En esta jornada, la prioridad se centró en la mejora de la infraestructura básica de las viviendas. “¡Losas y más losa, pisos y más pisos!”, fue la consigna del munícipe al supervisar la distribución de materiales de construcción destinados a la dignificación de los hogares.

Los programas tienen como objetivo principal dotar a las familias de los insumos necesarios para construir o reparar techos y pisos firmes, elementos esenciales para garantizar un espacio de vida más seguro, higiénico y resiliente ante las inclemencias del tiempo.

El alcalde De León reiteró su compromiso de seguir llevando estos apoyos a cada rincón del municipio, asegurando que la gestión de recursos se enfocará en cubrir las necesidades primordiales de la ciudadanía. La entrega de estos materiales representa un alivio significativo para la economía familiar y un paso tangible hacia el desarrollo social en la región.