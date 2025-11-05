ATIENDE EL DIF TAMAULIPAS A POBLACIÓN VULNERABLE DE EL MANTE

* La Presidenta Municipal Patty Chío recibe dotación de pañales que la Dra. María Santiago de Villarreal envía a personas con alguna discapacidad

En apoyo a población vulnerable, la Presidenta Municipal Patty Chío recibió la dotación de pañales que la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas Dra. María de Villarreal envía para personas con discapacidad.

Son apapachos que llegan cada cuatro meses para 69 personas con discapacidad a quienes los mensajeros de paz entregan el beneficio casa por casa.

Este apoyo consta de 540 paquetes de pañales del programa “Lazos de Esperanza”, que llegaron para los sistemas DIF de la región Mante que cuentan con un padrón de beneficiarios, específicamente personas con discapacidad.

“Estamos muy agradecidos con la Dra. María de Villarreal por estos apoyos que nos envía para las familias, son de gran ayuda para las 69 personas de El Mante que reciben su dotación de pañales y toallas sanitarias que además son una apoyo a su economía” dijo al recibir la dotación de pañales junto a la Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez.

Se trata de la última dotación del año que el programa “Lazos de Esperanza” entrega en respuesta al trabajo conjunto que existe entre el Gobierno Estatal y Municipal procurando siempre el bienestar de las familias