ENTREGA PATTY CHÍO OTRA PAVIMENTACIÓN

*Junto al Cabildo, la Alcaldesa transforma la calle Alejandro Prieto con obra integral, permitiendo condiciones dignas para las familias de la zona centro.

Cumpliendo con la palabra de transformar servicios públicos como el drenaje, agua potable y pavimentación, la presidenta Patty Chío y el cabildo hicieron entrega de la obra integral en la calle Alejandro Pieto en la zona centro.

Ejecutada con recursos del Programa FAISMUN 2025 y beneficiando de manera directa a las familias que habitan y transitan por esta importante vialidad, Patty Chío hizo entrega de la obra en donde se permiten resolver problemáticas que durante varios años afectaron la zona,

“Esta obra viene a resolver problemáticas que durante varios años se presentaron en esta vialidad y que, por tratarse de trabajos que no siempre son visibles, como el drenaje, no habían recibido la atención necesaria”, expresó.

Patty Chío dijo que los trabajos se realizaron de manera integral, priorizando en una primera etapa las acciones subterráneas, a fin de garantizar una solución de fondo y duradera para las familias beneficiadas.

“Hace algunos meses iniciamos primero con las acciones de drenaje y hoy, con hechos, cumplimos al hacer entrega de la pavimentación que mejora de manera integral esta calle”, afirmó.

La Presidenta Municipal agradeció de manera especial el trabajo coordinado con la ciudadanía organizada, destacando la participación activa del Comité Social de Obra.

“Quiero agradecer de manera especial el apoyo y el trabajo en equipo del Comité Social de Obra, por vigilar cada etapa del proceso y ser parte fundamental para que hoy esta obra llegue a su fin”, señaló.

Asimismo, reconoció el respaldo del Cabildo por su compromiso con el desarrollo del municipio.

“Reconozco también al Cabildo, por su respaldo y por aprobar obras que verdaderamente atienden las necesidades de la gente”, puntualizó.

Vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la obra, destacando el impacto positivo que tiene en su vida diaria.

“Esta calle sí estaba deshecha; no se podía pasar y teníamos que darle la vuelta por otros lados. Ahora ya quedó reparada y nos beneficia bastante al sector. Ya mi nieto puede andar de aquí para allá. Estoy bien agradecida, porque antes estaba llena de hoyos y ahora tenemos nueva banqueta; sobre todo, ya no vamos a estar batallando”, compartió una vecina beneficiaria.

Finalmente, la Presidenta Municipal reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias mantenses.