AMPLÍA DIF EL MANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CEDIF

​*Con cupo lleno inicia nuevo curso de Belleza en Alaciado Permanente; herramienta clave para la superación y el emprendimiento de las mujeres.

​Con el respaldo de la presidenta municipal, Patty Chío, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 continúa impulsando acciones que fortalecen la economía familiar y generan mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres.

Al iniciar el curso de Alaciado Permanente y Keratina en el taller de Belleza del CEDIF, el Sistema DIF El Mante sigue abriendo espacios de superación para las mujeres que, a través de la capacitación, pueden profesionalizar algún servicio que les permita emprender y generar un ingreso económico en su hogar.

Tras agradecer al regidor Homero Amador Morales por brindar su tiempo e impartir la capacitación totalmente gratuita, la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de brindar espacios de aprendizaje y preparación que permitan a las alumnas superarse, desarrollar habilidades productivas y avanzar hacia el éxito personal y profesional.

“A través de la capacitación constante en los cursos del CEDIF, se continúa trabajando en el fortalecimiento de las familias mantenses, fomentando el emprendimiento y la creación de nuevas oportunidades de bienestar para quienes buscan superarse y generar un ingreso económico en el hogar”, señaló.

Este nuevo curso tendrá una duración de seis semanas y registró cupo lleno gracias al interés de las mujeres mantenses por adquirir nuevas herramientas de capacitación para el autoempleo y el emprendimiento.