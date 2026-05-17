OBTIENE LA UAT PATENTE INTERNACIONAL PARA TRATAMIENTO CONTRA LA TUBERCULOSIS

La máxima casa de estudios de Tamaulipas, en colaboración con el IMSS y universidades de Chile, logra el registro ante el IMPI por innovadora investigación en salud.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consiguió el registro de una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por su aporte en la investigación de nuevas alternativas para el tratamiento de la tuberculosis humana, una de las principales pandemias a nivel mundial.

El investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ-UAT), Dr. Hugo Brigido Barrios García, colaboró en el proyecto “Diterpenos del tipo mulinano en el tratamiento de tuberculosis resistente a fármacos”, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro de Investigación Científica de Yucatán y tres universidades de Chile.

El trabajo tuvo como propósito investigar compuestos de origen natural que fueran útiles para el tratamiento de cepas de tuberculosis resistentes a fármacos.

Las especies que se estudiaron fueron las plantas Azorella compacta y Wulinum crassifolium, ambas de origen sudamericano.

Al respecto, el Dr. Hugo Brigido Barrios García dijo que la patente se obtuvo en 2025 y es resultado de la colaboración de la UAT con instituciones nacionales e internacionales.

Señaló que el proyecto estuvo lidereado por la Dra. Gloria Molina Salinas, jefa de Investigación del IMSS, con la participación de las instituciones de Chile: Universidad de Antofagasta, Universidad Austral y la Universidad de Santiago.

Explicó que la magnitud y el enfoque interdisciplinario del proyecto permitieron el desarrollo del compuesto actualmente patentado. Y, en este contexto, refirió que la participación de la FMVZ‑UAT consistió en la evaluación de la actividad antimicrobiana del compuesto frente a cepas Pre‑XDR y XDR de Mycobacterium de tuberculosis.

“Es relevante señalar que la tuberculosis humana continúa siendo una de las principales pandemias a nivel mundial, con un incremento sostenido en la incidencia de casos, particularmente asociado a la emergencia de cepas multirresistentes. Las cepas utilizadas para la evaluación del compuesto fueron aisladas y proporcionadas por el IMSS, y se emplearon específicamente para desafiar el producto propuesto”, indicó.

Detalló que en el proyecto, la FMVZ‑UAT participó a través de su laboratorio de diagnóstico autorizado por Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

“Este tipo de estudios no puede llevarse a cabo en cualquier laboratorio, ya que se trata de instalaciones de nivel de bioseguridad II, en las cuales se trabajaba con aislamientos de Mycobacterium spp., incluyendo especies patógenas para animales, humanos y de importancia zoonótica. Adicionalmente, la infraestructura disponible y mi formación como bacteriólogo contribuyeron al adecuado desarrollo de las técnicas empleadas”, puntualizó.

Hugo Brigido Barrios García es médico veterinario zootecnista por la FMVZ-UAT; especialista en Diagnóstico en Bacteriología y Micología Veterinaria por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM; maestro en Ciencias Veterinarias con Especialidad en Microbiología por la UNAM y doctor en Ciencias con especialidad en Microbiología por la UANL.

Cuarto Poder de Tamaulipas/