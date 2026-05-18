IMPULSAN CRÉDITOS Y PROGRAMAS  DESARROLLO DEL CAMPO TAMAULIPECO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado continúa fortaleciendo al sector agrícola mediante programas y herramientas que permitan a las y los productores sacar adelante esta importante actividad económica, informó el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

El funcionario destacó que, a través de esquemas como los créditos “Cosechando Soberanía”, así como programas de inclusión financiera, se busca brindar mayores oportunidades a los productores del campo para fortalecer su capacidad productiva y mejorar sus condiciones de desarrollo.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado impulsa cultivos alternativos como el guar y el trigo, con el propósito de diversificar la producción agrícola y generar nuevas opciones de rentabilidad para las familias del sector rural.

En relación con el ciclo agrícola actual, Varela Flores informó que ya iniciaron las trillas de sorgo en distintas regiones de la zona norte del estado. Explicó que, gracias a las lluvias registradas semanas atrás, algunos productores han obtenido rendimientos favorables de hasta cuatro toneladas por hectárea.

No obstante, reconoció que otros agricultores que realizaron sus siembras en fechas diferentes y enfrentaron escasez de precipitaciones no han tenido los mismos resultados, por lo que se mantiene el acompañamiento y apoyo institucional para atender las necesidades del campo tamaulipeco.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con las y los productores agrícolas para fortalecer la productividad y garantizar mejores condiciones para el desarrollo rural.

Cuarto Poder de Tamaulipas/