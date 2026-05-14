FESTEJA FRANK DE LEÓN A MAMÁS Y PAPÁS DEL POBLADO 601

El convivio se llevó a cabo en el Centro Comunitario del poblado 601, donde el presidente municipal agradeció el cálido recibimiento de las familias y reiteró su cercanía con la ciudadanía.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un ambiente de fiesta, alegría y estrecha convivencia familiar, el alcalde Frank de León encabezó una celebración especial dedicada a las madres y padres de familia de este municipio.

El significativo evento tuvo como sede las instalaciones del Centro Comunitario del poblado 601, lugar que lució abarrotado por los festejados, quienes acudieron para disfrutar de una tarde organizada especialmente en su honor. Durante el encuentro, el edil realizó obsequios y convivió de cerca con los asistentes, compartiendo momentos de esparcimiento y diálogo directo.

Al término de la jornada, el presidente municipal se mostró sumamente conmovido por las muestras de afecto y el entusiasmo de los habitantes, a quienes extendió un profundo agradecimiento por permitirle compartir esta fecha tan importante.

“¡Gracias por recibirme, pasamos una tarde muy felices y contentos!”, manifestó entusiasmado Frank de León, reafirmando con estas acciones el compromiso de su administración de seguir fortaleciendo el tejido social y la unidad en las comunidades de Gómez Farías.