MAGISTERIO, ALIADO DEL GOBIERNO EN LA TRANSFORMACIÓN DE EL MANTE: PATTY CHÍO

• *En encuentro con maestras y maestros de El Mante, la alcaldesa reconoció en el gremio el trabajo en equipo que se realiza a favor de la educación.

La Presidenta Municipal de El Mante, Patty Chío, reconoció la importante labor que realizan las maestras y maestros activos, así como el legado de quienes hoy se encuentran jubilados, durante las convivencias organizadas por distintas delegaciones con motivo del Día del Maestro.

Durante estos encuentros, se destacó que el magisterio es un aliado fundamental en la construcción de una mejor sociedad, al ser pieza clave en la formación académica, humana y social de generaciones enteras de mantenses.

La Presidenta Municipal reconoció el compromiso, la vocación y la entrega de las y los docentes, quienes desde las aulas han contribuido a transformar vidas a través de la educación, inculcando valores, disciplina y principios que fortalecen el tejido social.

“Las maestras y maestros son parte fundamental de la transformación de El Mante; su trabajo diario forma ciudadanos con valores y construye un mejor futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó Patty Chío.

Asimismo, destacó un especial reconocimiento a las maestras y maestros jubilados, quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio educativo, dejando una huella invaluable en miles de estudiantes y familias de El Mante.

“A las y los maestros jubilados les debemos mucho, porque con su entrega y dedicación formaron generaciones enteras que hoy contribuyen al desarrollo de nuestro municipio”, destacó la alcaldesa.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con el sector educativo, fortaleciendo acciones que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y jóvenes del municipio.

De igual forma, se destacó el respaldo que en materia educativa impulsan el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, y el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante programas y acciones orientadas al fortalecimiento de la educación.

“Seguiremos trabajando en unidad con el magisterio, porque la educación es la base para construir un municipio con más oportunidades y bienestar para todas y todos”, puntualizó Patty Chío.

Con estas convivencias, el Gobierno Municipal refrenda su reconocimiento y gratitud hacia quienes han dedicado y continúan dedicando su vida a la noble labor de enseñar y formar generaciones.