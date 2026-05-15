RECONOCE MAGISTERIO COMPROMISO DE PATTY CHÍO CON LA EDUCACIÓN

Docentes y directivos destacan el respaldo permanente del Gobierno Municipal de El Mante a las instituciones educativas, así como el impulso a actividades académicas, culturales y deportivas en beneficio de estudiantes y maestros.

Directivos y representantes del sector educativo de El Mante reconocieron el compromiso de la presidenta municipal Patty Chío con el fortalecimiento de la educación y el respaldo permanente a las instituciones escolares del municipio.

Durante la celebración del Día del Maestro organizada por el Gobierno Municipal de El Mante y en representación del magisterio, el director del CBTis 15, Andrés Ponce, destacó la cercanía y disposición de la alcaldesa para atender las necesidades de las escuelas y trabajar de manera coordinada con docentes y directivos.

“Agradecemos la labor incansable que hace nuestra presidenta municipal, Patty Chío, por ese compromiso de bienestar y transformación que predica y que aplica en cada una de sus acciones al apoyar a las instituciones en las solicitudes de mejora, eventos académicos, culturales y deportivos”, expresó.

Ante maestras, maestros y autoridades educativas, el directivo reconoció que el Gobierno Municipal ha mantenido una política de puertas abiertas con el sector educativo, impulsando acciones que contribuyen al desarrollo integral de estudiantes y docentes de todos los niveles.

Andrés Ponce refrendó el respaldo del magisterio a las gestiones que encabeza la presidenta municipal en favor de la educación en El Mante.

“Una presidenta que merece nuestro respeto y admiración y, sobre todo, Patty, te refrendamos nuestro apoyo en todo momento a tus presentes y futuras gestiones en mejora de la educación en El Mante”, señaló.

La Presidenta Municipal Patty Chío, destacó que en el Gobierno Municipal de El Mante existe un gran compromiso con la educación y sus maestros porque están construyendo el futuro, “Seguiremos fortaleciendo y respondiendo a cada gestión, trabajando en unidad con el magisterio y las instituciones educativas del municipio” dijo.

Durante el encuentro, también se reconoció la dedicación y compromiso de las maestras y maestros mantenses, resaltando su papel fundamental en la formación de nuevas generaciones y en la construcción de una mejor sociedad.