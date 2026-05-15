CONSOLIDA TPT EL MANEJO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de consolidar el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angelica Pedraza Melo, llevó a cabo la capacitación “Manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT-POT)”.

Dicha capacitación se realizó tanto en su modalidad virtual y presencial; el encuentro estuvo dirigido a las personas servidoras públicas del Archivo General del Estado de Tamaulipas y titulares de las Unidades de Transparencia de los municipios de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Ciudad Mante, Matamoros y Nuevo Laredo.

Durante el desarrollo de la sesión impartida por el equipo de TPT, Brenda Soto González, encargada del Departamento de Transparencia, Capacitación y Portales, y Arturo Guadalupe Mascorro Cienfuegos, enlace con la Plataforma Nacional de Transparencia, analizaron a detalle la arquitectura del sistema, permitiendo un diálogo donde los asistentes resolvieron inquietudes específicas sobre los formatos y criterios de publicación.

“La actividad respondió a la necesidad de dar a conocer el funcionamiento del sistema POT, ya que al ser una herramienta nueva, tenemos la responsabilidad en despejar las dudas técnicas surgidas durante la carga y gestión de datos, asegurando que los responsables de la información cuenten con las competencias necesarias para el uso óptimo de la plataforma” aseguró Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria anticorrupción.

Pedraza Melo dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado garantiza un manejo de la información más eficiente y el cumplimiento oportuno de las disposiciones legales que rigen el actuar público, una encomienda primaria en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Cuarto Poder de Tamaulipas/