FORTALECE PATTY CHÍO EQUIPO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS

* Con la entrega de un camión pluma y una nueva camioneta, suman ya siete nuevas unidades para esta dirección en lo que va de la administración 2024-2027; la presidenta municipal destacó que, después de años de abandono, su administración continúa fortaleciendo una de las áreas más importantes para el funcionamiento del municipio.

La presidenta municipal Patty Chío encabezó la entrega de dos unidades vehiculares para el área de Servicios Públicos, lo que se traduce en una inversión importante para eficientar el trabajo que se hace por las familias.

Acompañada por síndicos, regidores y personal de la dependencia, la Alcaldesa continuó con el reforzamiento del parque vehicular destinado a mejorar la atención y los servicios para las familias mantenses.

Con esta incorporación, suman ya siete unidades entregadas durante la actual administración, entre ellas camiones recolectores de basura, grúas tipo pluma y vehículos operativos, luego de años en los que esta área permaneció sin recibir equipamiento.

Acompañada por el subdirector de Servicios Públicos, Humberto Méndez Villanueva, la alcaldesa reconoció el esfuerzo diario de los trabajadores y reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo una de las dependencias fundamentales para el funcionamiento del municipio.

“Como ustedes saben, durante muchos años esta área no recibió nuevas unidades ni equipamiento. Hoy ya estamos hablando de siete vehículos entregados para fortalecer los servicios públicos, entre camiones recolectores de basura, grúas tipo pluma y ahora esta camioneta que viene a reforzar el trabajo operativo”, expresó.

Patty Chío destacó que el trabajo de Servicios Públicos es indispensable para mantener en funcionamiento a la ciudad y garantizar mejores condiciones para las familias.

“Servicios Públicos es una de las áreas más importantes de nuestro municipio, porque sin el trabajo que realizan diariamente sus trabajadores, simplemente El Mante no funciona. Por eso reconocemos el gran esfuerzo que hacen todos los días y asumimos también el compromiso de seguir apoyándolos con más herramientas y mejor equipo”, señaló.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal directivo de la dependencia.

“Quiero agradecer también al ingeniero Meléndez por el trabajo y el compromiso que ha demostrado al frente de esta área tan importante para nuestro municipio. Nosotros vamos a seguir trabajando todos los días con una sola finalidad: servirle a El Mante y mejorar la calidad de vida de las familias mantenses”, concluyó.