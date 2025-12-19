GARANTIZA DIF EL MANTE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS EN CASA

*Con la dotación navideña “Un DIFciembre para recordar” que envió la Dra. María de Villarreal a escuelas que están en el padron estatal de desayunos escolares.

Con un total de 4,575 dotaciones navideñas “Un DIFciembre para recordar”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia garantiza la alimentación de niños y niñas durante el periodo vacacional decembrino.

Esta dotación, es enviada por la Doctora María Santiago de Villarreal presidenta del Sistema DIF Tamaulipas para que los estudiantes que todos los días se alimentan en las escuelas con el desayuno escolar, también lo hagan en sus hogares durante las vacaciones.

Previó al inicio de las vacaciones, la Presidenta Municipal Patty Chío entregó los paquetes alimentarios en 103 escuelas que estan dentro del padrón estatal de Desayunos Escolares, garantizando la sana alimentación de las infancias.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez destacó que se distribuyeron las dotaciones navideñas solo en escuelas que forman parte del padrón estatal, recordando que el resto es arendido por el Gobierno Municipal de El Mante

“Nos corresponde hacer la entrega a nombre del Gobernador y la Dra. María que estan preocupados por la alimentación de los niños y niñas y garantizan que durante este período todos tengan su dotación en casa” dijo.