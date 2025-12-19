LLEVA PATTY CHÍO OBRA DE DRENAJE A LA ALTAVISTA

* Esta acción solucionará de raíz el problema de agua potable y drenaje sanitario, permitiendo mejores condiciones de vida para las familias de las colonias Altavista 2 y Obrera 2

Al considerar como una prioridad la rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en la calle Almendros en la Colonia Altavista , la Presidenta Municipal Patty Chío dio el banderazo de arranque a esta importante obra que atenderá una problemática de fondo que por años afectó a las familias de este sector.

“Estamos iniciando una obra que por muchos años fue solicitada por las familias de esta zona y que hoy es una realidad. Sabemos que las obras de drenaje y el agua potable no siempre son visibles, pero son fundamentales para la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestra gente”, expresó la Presidenta Municipal.

Con recursos del Programa FAISMUN 2025, Patty Chío responde a una necesidad prioritaria de la ciudadanía y de quienes transitan diariamente por esta importante vialidad, mejorando los servicios básicos y garantizando condiciones más dignas, seguras y saludables para la población.

Acompañada por integrantes del Cabildo, durante el arranque de obra se destacó que estos trabajos permitirán resolver de manera definitiva el problema de agua y drenaje, impactando positivamente en la calidad de vida de las colonias Altavista y Obrera 2.

“Nuestro compromiso es escuchar a la ciudadanía y atender las necesidades reales de las colonias. Seguiremos trabajando con responsabilidad y cercanía, llevando obras que transformen verdaderamente la vida de las familias mantenses”, afirmó Patty Chío.

La Presidenta Municipal agradeció el respaldo del Cabildo mantense, cuyo trabajo en unidad ha sido fundamental para hacer posible esta obra.

Por su parte, Cruz Melina del Ángel, integrante del Comité Social de Obra, expresó su agradecimiento a la Presidenta Municipal por dar prioridad a una problemática que durante años ningún gobierno había querido resolver, destacando que esta acción beneficia directamente a numerosas familias del sector.

El Gobierno Municipal de El Mante reiteró que continuará trabajando con responsabilidad, cercanía y compromiso, sumando esfuerzos con los tres niveles de gobierno, de la mano de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se impulsan acciones que fortalecen el desarrollo y el bienestar de las comunidades.