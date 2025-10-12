RECONOCE PATTY CHÍO IMPULSO DE AMÉRICO VILLARREAL A LA CULTURA

*Al caer el telón del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano 2025, se reconoció el invaluable apoyo del Gobierno de Tamaulipas para acercar las bellas artes a las familias mantenses.

La plaza principal Plutarco Elías Calles fue el escenario para que este domingo llegara a su fin el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en su edición XXXII, cayendo el telón que se mantuvo abierto los últimos 10 días, acercando a las familias mantenses espectáculos musicales, de teatro, danza y todas las expresiones culturales que hermanan a los tamaulipecos.

Con la representación de la Alcaldesa Patty Chío, Presidenta Municipal de El Mante, el director de Desarrollo Cultural Saúl Acosta Guerrero destacó en su mensaje de clausura el agradecimiento a las familias que asistieron, durante los días de eventos culturales llevados a plazas públicas, teatros y escuelas.

Dichos eventos, fueron coordinados por el Gobierno de Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como la secretaria de Bienestar y en este caso, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de El Mante.

“El Festival en su edición 2025 representa la diversidad cultural y la expresión humana pensada especialmente para infancias y juventudes; este festival impulsó el intercambio de expresiones artísticas de Tamaulipas en acción cultural con otros estados de la República y diversos países, construyendo un entendimiento social y colectivo”, dijo el funcionario municipal.

Como organizador de los eventos del Festival en El Mante, Saúl Acosta afirmó: “A nombre de la Presidenta Patty Chío hoy les doy las gracias por ser parte de esta gran fiesta cultural organizada por el Gobierno del Tamaulipas y el esfuerzo interinstitucional de la Secretaría de Bienestar Social, el ITCA y los gobiernos municipales con el apoyo de la sociedad civil”. La presentación de la mantense Melissa Castellanos coronó el evento de clausura, logrando deleitar con su presentación “Solata”, un concierto sobre duelo, distancia y raíz, que con una mezcla de instrumentos logró deleitar a las familias con múltiples ritmos.