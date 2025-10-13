OCAMPO CIERRA CON BROCHE DE ORO EL FESTIVAL DE LA COSTA DEL SENO MEXICANO

Espectacular presentación de la Rondalla Magisterial de Tamaulipas puso el punto final a una gran jornada cultural en la plaza principal de Ocampo.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Gobierno Municipal de Ocampo, que preside el alcalde Melchor Budarth Báez, clausuró con éxito el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano en esta bella ciudad, con un magno evento que deleitó a los asistentes.

La plaza principal fue el escenario donde el público disfrutó del espectacular show de la Rondalla Magisterial de Tamaulipas. Fue una noche inolvidable, colmada de música, talento y un profundo orgullo tamaulipeco, que sirvió como un cierre memorable para esta fiesta cultural.

Al finalizar el evento, la administración municipal expresó su agradecimiento a todos los ciudadanos y visitantes que se dieron cita y disfrutaron de las diversas actividades que conformaron este increíble festival, reafirmando el compromiso del gobierno de Budarth Báez con la promoción de la cultura y las artes.