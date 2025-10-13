EN FERIA TAMAULIPAS 2025, OFRECERÁN NAYARITAS TALLERES

-Una nueva alternativa para impulsar el trabajo artesanal
ALFREDO GARCÍA BECERRA
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A partir de este jueves 16 de octubre, la Feria Tamaulipas 2025 abre sus puertas para recibir a las y los tamaulipecos. En esta edición, el estado invitado será Nayarit, que ofrecerá una experiencia artesanal única con una serie de talleres especiales que se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre en el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú”.
Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó la importancia de fortalecer lazos turísticos con otras entidades del país. Señaló que tener un estado invitado como Nayarit no solo enriquece la experiencia de la feria, sino que suma un valor especial a las actividades programadas para este 2025.
Como parte de esta colaboración, Nayarit ofrecerá talleres donde el público podrá aprender a elaborar tablillas de chocolate, cuadros de estambre, pulseras de chaquira, entre otros productos típicos de la región.
El funcionario estatal aclaró que estos talleres estarán disponibles únicamente del miércoles 22 al viernes 24 de octubre, y se desarrollarán en el Polyforum de Ciudad Victoria. Serán tres días en los que las y los asistentes podrán disfrutar de una experiencia artesanal única, en un horario de 12:00 a 18:00 horas. La participación será mediante registro previo.
Talleres programados
Miércoles 22 de octubre
12:00 a 13:00 – Pomada de albahaca y ruda
15:00 a 16:00 – Mazapán artesanal
16:00 a 17:00 – Tablilla de chocolate
17:00 a 18:00 – Cuadro de estambre
Registro: https://qrco.de/bgD0v1
Jueves 23 de octubre
12:00 a 13:00 – Pulsera de chaquira
15:00 a 16:00 – Tablilla de chocolate
16:00 a 17:00 – Gel desinflamatorio de romero
17:00 a 18:00 – Mazapán artesanal
Registro: https://qrco.de/bgD126
Viernes 24 de octubre
12:00 a 13:00 – Tablilla de chocolate
15:00 a 16:00 – Cuadro de estambre
16:00 a 17:00 – Mazapán artesanal
17:00 a 18:00 – Pomada de albahaca y ruda
Registro: https://qrco.de/bgJtHX
Cuarto Poder de Tamaulipas/