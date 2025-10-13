GOBIERNO DE PATTY CHÍO AVANZA EN REPARAR DRENAJES DE LA ARBUSTOS

* A través de la COMAPA, se continúa la construcción del colector Benito Juárez y se inicia con la sustitución de tubería de drenaje en las calles Fresno y Ficus del Infonavit.

El Gobierno Municipal de El Mante cumple con el compromiso de dar solución de raíz a los problemas de la red de drenaje en la colonia Infonavit Arbustos, que a través de la COMAPA inició los trabajos de sustitución de tubería dañada.

Estas acciones son fundamentales para mejorar las condiciones sanitarias y dar solución definitiva a la problemática que surgió en años anteriores y que afectó, desde entonces, a las viviendas, incluso en su interior.

Vecinos del sector expresaron su agradecimiento por el cumplimiento de la promesa de atender un problema que afectaba sus calles invadidas por aguas residuales.

“Agradecemos a la Presidenta Municipal Patty Chío por cumplir con el arreglo; hace algunos meses nos dijo que se iba a atender aguas abajo y hoy nos cumple”, dijo Sergio Solís García, presidente del Consejo de Colaboración Vecinal.

El avance en la construcción de la primera etapa del Colector Benito Juárez permite que ya se trabaje en la Arbustos, desfogando poco a poco las líneas que se mantuvieron colapsadas.

El gerente de la COMAPA El Mante, Jorge Salomón González, aseguró que esta semana se inician los trabajos en las arterias mencionadas y que se continuará con otras más que han colapsado de forma total o parcial y requieren especial atención; esta misma acción se realizará en la colonia Cárdenas González.

“Se realiza un trabajo completo con el cambio total de tubería que permitirá un desfogue de aguas de drenaje para acabar con el problema” dijo el gerente del organismo.