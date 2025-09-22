RESPALDA DIF EL MANTE A PACIENTES EN CAMPAÑA DE CIRUGÍA DE MANO

* Pacientes acuden a valoración pre quirúrgica y cuatro son candidatos a cirugía en octubre próximo.

Con el apoyo del Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 que preside Patty Chío, el Sistema DIF trasladó y acompañó en el proceso de valoración pre quirúrgica a seis personas que acudieron a la campaña de cirugía de mano realizada en el Hospital General “Dr. Carlos Canseco” en Tampico.

Esta campaña que realiza el Sistema DIF Tamaulipas a cargo de la Dra. María Santiago de Villarreal, la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar y la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano, representa una oportunidad para personas que sufrieron algun accidente o bien tienen un daño congenito.

La Directora del sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez declaro que se proporcionó total acompañamiento a los pacientes y una vez de su valoración por los especialistas, se notificó que cuatro mantenses son aptos para cirugía reconstructiva y serán intervenidos quirúrgicamente en octubre próximo para devolverles la funcionalidad en su mano.

“Estas acciones son un paso adelante del gobierno humanista, cuidando siempre el bienestar de la ciudadanía, garantizando una mejor calidad de vida y salud integral como es la instrucción de la Presidenta Municipal Patty Chío de acercar estos beneficios que el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud ofrecen en forma gratuita para la población que mas lo necesita”.

Torres Velázquez dijo que brindaran el acompañamiento y respaldo a los pacientes el día de la cirugía a través Alejandra Chávez responsables de atención ciudadana..