PREMIA PATTY CHÍO LA “VOZ JUVENTUD 2025”

Después de dos conciertos, diez voces de jóvenes talentos mantenses se disputaron los primeros lugares del concurso ” La Voz Juventud 2025″, siendo premiados y reconocidos en su desempeño vocal y musical por la Alcaldesa Patty Chío.

Con gran éxito se llevó a cabo la primera edición del concurso de canto “La Voz Juventud 2025”, que organizó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Bienestar Social que preside Sergio Tulio Arvizu Andrade y el departamento de Atención a la Juventud a cargo de Carlos Reséndiz Chávez .

Uno a uno, los concursantes hicieron gala de su talento musical, vocal y desarrollo escénico en sus participaciones en distintos géneros musicales .

El dinamismo de los conductores Kabir y Daniigram fue el sello de la noche con la presentación de los participantes.

Imagine Dance y la presentación del grupo regio “Darmonics” fueron las agrupaciones que amenizaron la noche .

En su mensaje, la Presidenta Patty Chío dijo que el Gobierno Municipal de El Mante se encuentra comprometido a impulsar el talento mantense a través de este de expresiones.

“Hace algunas semanas iniciamos el mes de la juventud con esta actividad, reafirmando el compromiso con todos ustedes, haciéndoles saber que somos sus aliados y firmes impulsores de la juventud y hoy nos da mucho gusto estar aquí para premiar a los ganadores”.

Patty Chío hizo entrega de reconocimientos de participación a : Laura Infante, Diego Garibaldi, Cecilia Juárez, Hugo Ángel Muñiz, Rubén Bravo, Leslie Flores, Arnold Murillo, Natalie Olvera, Irlanda Amaya y Guadalupe García.

Y entregó el premio a la mejor porra a Irlanda Amaya.

El primer lugar fue para Leslie Flores, el segundo lugar para Natalie Olvera y el tercer lugar fue para Hugo Ángel Muñiz.