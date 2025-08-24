PREMIA PATTY CHÍO LA “VOZ JUVENTUD 2025”

Después de dos conciertos,  diez voces de  jóvenes  talentos mantenses se disputaron los  primeros lugares del concurso ” La Voz Juventud 2025″, siendo premiados y reconocidos en su desempeño vocal y musical por la Alcaldesa Patty Chío.

Con gran éxito se llevó a cabo la primera edición del concurso de canto “La Voz Juventud  2025”, que organizó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Bienestar Social que preside Sergio Tulio Arvizu Andrade y el departamento  de Atención  a la Juventud a cargo de Carlos  Reséndiz  Chávez .

Uno a uno,  los concursantes  hicieron gala de su talento musical,  vocal y desarrollo escénico en sus participaciones  en distintos géneros  musicales .

El dinamismo de  los conductores  Kabir y Daniigram fue el sello  de la noche con la  presentación  de los participantes.

Imagine Dance y la presentación  del grupo regio “Darmonics” fueron las agrupaciones  que amenizaron la noche .

En su mensaje, la Presidenta Patty Chío  dijo que  el Gobierno Municipal de El Mante se encuentra comprometido a impulsar el talento mantense a través de este de expresiones.

“Hace algunas semanas iniciamos el mes de la juventud con esta actividad, reafirmando el compromiso con todos ustedes, haciéndoles saber que somos sus aliados y firmes impulsores de la juventud y hoy nos da mucho gusto estar aquí para premiar a los ganadores”.

Patty Chío  hizo entrega de reconocimientos de participación a :  Laura Infante, Diego Garibaldi, Cecilia Juárez, Hugo Ángel Muñiz, Rubén Bravo, Leslie Flores, Arnold Murillo, Natalie Olvera, Irlanda Amaya y Guadalupe García.

Y entregó el premio a la mejor porra a Irlanda Amaya.

El primer lugar fue para  Leslie Flores, el segundo lugar para Natalie Olvera y el tercer lugar fue para Hugo Ángel Muñiz.

