CONFIANZA EN EL MANTE ATRAE INTERÉS POR RECUPERAR LIDERAZGO EN SALUD DE LA REGIÓN

Tras décadas de ser potencia médica regional, la ciudad busca frenar el éxodo de pacientes hacia otros estados mediante la llegada de alta especialidad y servicios integrales de calidad.

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. – La fortaleza de una comunidad se mide por la calidad de sus servicios médicos; son estos los que determinan el crecimiento poblacional y económico de una región. Históricamente, El Mante entendió esta premisa desde los años 40s y 50, cuando el auge del Ingenio Mante generó la necesidad de servicios de salud que fueron consolidados por la Cooperativa de Ejidatarios y Obreros que los prestaba frente al Campo Rojo.

Un pasado de gloria médica Registros históricos revelan que, tan solo entre 1946 y 1948, el sistema de salud cooperativista atendía un promedio anual de 1,412 pacientes, realizando miles de análisis clínicos, extracciones dentales y consultas de especialidades como oftalmología y otorrinolaringología.

Esta infraestructura permitió que, tras la Ley del Seguro Social de 1943, el IMSS bajo el esquema de financiamiento tripartito, estado, trabajador y patrón, sobre todo por este último, (La Cooperativa) el de mayor aportación, el Instituto iniciara operaciones en las instalaciones cooperativistas.

La cúspide llegó el 1 de octubre de 1964 con la inauguración del Hospital General de Zona No. 3 por el presidente Adolfo López Mateos, convirtiendo a El Mante en una potencia médica que atraía incluso turismo de salud.

Sin embargo, con el paso de los años, el éxito se diluyó. La baja en la calidad de los servicios y la emigración de especialistas obligaron a la población a buscar atención en otras ciudades del país, enfrentando altos costos de traslado y gastos extraordinarios.

Ante este panorama de insatisfacción, surge una nueva esperanza: Médica Integral Mante. Ubicada en la Calle Hidalgo #502 Nte.., en la Zona Centro, esta empresa le apuesta a reactivar la accesibilidad médica local, ofreciendo profesionales de alta especialidad que evitan que las familias tengan que salir de la ciudad.

El corazón de los niños Uno de los pilares de esta oferta es la atención del Dr. Amilcar Salgado Adán, Cardiólogo Pediatra egresado de la UAEM. Con su incorporación, Medica Integral pone el corazón de los niños en manos expertas, ofreciendo:

Detección de Cardiopatías Congénitas desde el nacimiento.

Evaluación de soplos y arritmias.

Seguimiento cardiovascular integral para bebés, niños y adolescentes.

Servicios Integrales Además de la cardiología infantil, la clínica ofrece un abanico completo de soluciones: Medicina General, Cuidado de heridas crónicas, Traumatología y Ortopedia, Ginecología Oncológica, Medicina Interna, Psicología, Odontología, Cirugía General, Urgenciología, Laboratorio de Análisis Clínicos, Farmacia y Servicio de Ambulancia.

Para agendar citas y valoraciones, Médica Integral Mante pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos 831 161 4506 y 831 230 3851, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de El Mante y su región.