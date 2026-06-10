ANUNCIAN NUEVA AULA DE CÓMPUTO PARA LA PRIMARIA GASPAR BARRIENTOS EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde Frank de León visitó el Poblado 601 para dar a conocer la inversión tecnológica que beneficiará el aprendizaje de los alumnos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam.— En una visita de trabajo a la Escuela Primaria Gaspar Barrientos, ubicada en el Poblado 601, el alcalde Frank de León anunció de manera oficial que el plantel contará muy pronto con un nuevo y moderno equipo de cómputo, así como con un aula exclusiva dedicada al desarrollo digital de los estudiantes.

Durante el encuentro con alumnos, docentes y padres de familia, el presidente municipal compartió su entusiasmo por este nuevo logro en materia de infraestructura educativa, el cual busca dotar a los niños de las herramientas tecnológicas necesarias para su preparación académica actual.

Al concluir el anuncio de la obra, el mandatario local reafirmó el compromiso de su administración con el sector educativo del municipio con una contundente frase: “Por la educación, siempre todo”.