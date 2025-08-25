RESPALDA ROSSY LUQUE A COMUNIDAD ALTAMIRENSE

Refrendando su compromiso con los sectores más vulnerables, la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, realizó la entrega de pañales como parte del programa estatal “Lazos de Esperanza”, beneficiando a familias de las colonias Árboledas, El Edén, Marismas y Los Sábalos.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de brindar apoyo y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan mayores retos”, expresó Rossy Luque.

A través de este tipo de acciones, el DIF Altamira fortalece su labor social al llevar apoyos directos a quienes más lo necesitan, promoviendo el bienestar y la inclusión de las familias altamirenses.

“Continuamos trabajando de cerca con las comunidades, llevando ayuda directa a los hogares que más lo requieren”, finalizó la presidenta del DIF Municipal.