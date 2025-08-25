GÓMEZ FARÍAS CONTINÚA REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE FRANK DE LEÓN ÁVILA

El gobierno municipal responde a una sentida demanda ciudadana, supervisando directamente las obras en la zona rural y urbana.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas – La administración municipal de Gómez Farías, encabezada por el alcalde Frank de León Ávila, prosigue con su programa de rehabilitación de caminos rurales y calles tanto en la zona rural como urbana del municipio. En un esfuerzo por atender las necesidades de la población, el gobierno local reafirma su compromiso de cercanía con la gente.

El propio alcalde De León Ávila supervisó personalmente los trabajos de rehabilitación de calles en el poblado de Loma Alta. Tras constatar los avances y la calidad de la obra, vecinos beneficiados expresaron su agradecimiento por estas acciones que consideran significativas para mejorar su calidad de vida.

Durante el diálogo con los ciudadanos, Frank de León reiteró la firme disposición de su gobierno de continuar con la rehabilitación de caminos y calles en todo el municipio. Subrayó el compromiso de su administración de atender de manera prioritaria las necesidades del municipio y de su gente, trabajando incansablemente para construir un futuro mejor para todos. La administración municipal reafirma así su compromiso con el progreso y el bienestar de la comunidad, impulsando obras que impactan positivamente en la vida diaria de los ciudadanos de Gómez Farías.