MARIELA LÓPEZ SOSA IMPULSA E INVITA AL ARRANQUE DE LOS PLAY OFF DE LA LIGA MUNICIPAL DE BÉISBOL

Xicoténcatl, Tam. – La presidenta municipal Mariela López Sosa impulsa el deporte e invita a toda la ciudadanía a disfrutar del inicio de los play off de la Liga Municipal de Béisbol, que se realizará este domingo 10 de agosto en la Unidad Deportiva.

La jornada comenzará a las 11:00 a.m. con el enfrentamiento Melchor Ocampo vs Zapata, y continuará a las 2:00 p.m. con el duelo Sauzal vs Las Adelas, encuentros que prometen grandes emociones y un ambiente de sana convivencia familiar.

La alcaldesa resaltó que este torneo es una oportunidad para reunir a las familias, reconocer el talento local y seguir promoviendo la práctica deportiva en Xicoténcatl.