OCAMPO IMPULSA PROYECTOS CULTURALES COMUNITARIOS EN COLABORACIÓN CON EL ITCA

Director de la Casa de Cultura se reúne con directivos del ITCA para fortalecer lazos y planificar el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Director de la Casa de Cultura de Ocampo, Mtro. Fernando Eligio Meléndez, sostuvo una reunión clave con el Mtro. Antonio Hierro Cisneros y el Mtro. Héctor Romero-Lecanda, Director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), con el objetivo principal de fortalecer los proyectos culturales comunitarios que se desarrollan en el municipio.

Durante el encuentro, se dialogó sobre diversas estrategias para impulsar el talento local y acercar la cultura a los habitantes de Ocampo. Uno de los puntos centrales de la conversación fue la próxima edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, evento de gran relevancia que llegará a este municipio, ofreciendo una plataforma para la expresión artística y el intercambio cultural. La colaboración entre la Casa de Cultura de Ocampo y el ITCA promete enriquecer la oferta cultural local y brindar nuevas oportunidades para los artistas y la comunidad en general.

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de las autoridades por hacer de Ocampo un lugar donde la cultura sea accesible para todos y donde los talentos locales puedan brillar en escenarios internacionales. Sin duda, un paso importante hacia el fortalecimiento cultural del municipio. El lema que resuena en Ocampo es claro: ¡Impulsamos el talento local y acercamos la cultura a nuestro Ocampo!