CUMPLE PATTY CHÍO A EJIDOS CON PLAN MUNICIPAL DE FUMIGACIÓN

• Con esta estrategia del Gobierno Municipal que refuerza la tarea de la Secretaría de Salud, se ha logrado atender a 75 ejidos de la zona cañera y temporalera

Convencidos que la protección a la salud de los mantenses es una prioridad, el Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío mantiene vigente y avanzando el Plan Municipal de Fumigación contra el dengue, beneficiando a comunidades de las zonas Cañera y Temporalera.

Con el objetivo de reforzar la prevención que realiza la Jurisdicción Sanitaria VI en la zona urbana y reducir el índice de contagios por vector, con apoyo de los delegados municipales y de elementos de Protección Civil, se han mantenido presencia en 56 ejidos de la zona cañera y 19 la Temporalera, siendo un total de 75 comunidades las beneficiadas.

“Agradecemos el apoyo del personal de Protección Civil que ha respaldo esta actividad y que permite atender una de las necesidades de prevención prioritarias e importantes como es la fumigación”, dijo la Presidenta.

El respaldo continuará en las próximas semanas, logrando ampliar la cobertura entre el Gobierno Municipal y Secretaría de Salud; actividad que es bien reciba por el ciudadano, a quien se solicita abrir puertas y ventanas durante el proceso de fumigación y a quienes se invitan a participar en las acciones de patio limpio, fundamentales para combatir el dengue.