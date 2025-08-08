BRINDA PATTY CHÍO APOYO A FAMILIAS VULNERABLES

• La Presidenta Municipal a través del DIF Mante, entrega apoyos alimentarios a beneficiarios de programas “Lazos de Esperanza” y Adulto Mayor Activo.

Beneficiarios de los programas de atención prioritaria “Lazos de Esperanza” que atiende a niños y niñas que reciben Beca PANNARTI e Inclusión, personas con discapacidad y Adultos Mayores Activos, recibieron apoyo alimentario que la Presidenta Municipal Patty Chio y la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez entregaron como un apoyo adicional, para fortalecer su sana alimentación.

La Presidenta Municipal Patty Chío reiteró una vez más que en su gobierno, se trabaja por el bienestar de las familias y la transformación de El Mante, de la mano de la sociedad y junto al Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya y la Dra. María Santiago de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas.

“Como gobierno, nuestra preocupación es estar siempre al pendiente de los mantenses. Ustedes son nuestra prioridad, reciban estos apoyos para una alimentación sana que les permita seguir siempre activos y productivos”, dijo en su mensaje.

El señor Aureo Trejo quien es “paqueterito” del programa Adulto Mayor Activo agradeció la ayuda “Sabemos que usted, en estos 10 meses de su gobierno ha estado muy al pendiente de nosotros los adultos mayores, Gracias por los apoyos que nos dan y por permitirnos mantenernos siempre activos y seguir siendo productivos”

A nombre de niños y niñas que reciben beca PANNARTI e Inclusión del DIF Tamaulipas Ivanna Garza Rojas dijo: “Hoy agradecemos por tenernos siempre presentes en su gobierno. Eso nos impulsa a seguir estudiando y a trabajar por el futuro que todos queremos”.