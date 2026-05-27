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INSTALAN CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO EN GÓMEZ FARÍAS PARA IMPULSAR NUEVOS PROYECTOS LOCALES

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  • El alcalde Frank de León encabezó el evento junto a autoridades estatales y municipales, destacando la creación de iniciativas como ‘El Mercadito’.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.– Con el firme objetivo de potenciar el desarrollo económico y turístico de la región, el alcalde Frank de León encabezó la instalación formal del Consejo Consultivo de Turismo de este municipio. El acto contó con la participación destacada del secretario de Turismo del estado, Lic. Benjamín Hernández, y de la directora municipal de Turismo, Ernestina Ramos.

Durante el encuentro, que reunió a los principales actores del sector, el presidente municipal expresó su gratitud hacia la comunidad empresarial y civil por su disposición para colaborar de manera coordinada en beneficio de la localidad.

“Gracias a los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros y al equipo municipal por formar parte y dar forma a múltiples proyectos como el Mercadito”, manifestó el edil, haciendo hincapié en la importancia de la suma de esfuerzos entre el gobierno y la iniciativa privada.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta y en equipo, orientada a fortalecer la infraestructura y la promoción turística, con la meta de consolidar a Gómez Farías como el municipio más atractivo y emblemático del estado de Tamaulipas.

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