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PRESENTAN “EL VIAJE DE MI VIDA”, UNA OBRA QUE RESCATA LA MEMORIA E IDENTIDAD DE EL MANTE

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  • La Presidenta Municipal Patty Chío y el titular del ITCA acompañan a la escritora Narcisa Cabriales Ramírez en un emotivo evento cultural que preserva la historia regional para las nuevas generaciones.

Con la presencia de Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la Presidenta Municipal Patty Chío asistió a la presentación del libro “El viaje de mi vida. Mis memorias en El Mante”, de la escritora Narcisa Cabriales Ramírez.

El evento cultural, realizado en el Teatro del IMSS, reunió a autoridades, promotores culturales y ciudadanía en general, quienes reconocieron la aportación literaria de la autora al preservar recuerdos, vivencias e historias que forman parte de la identidad de El Mante.

Durante la presentación, se destacó la importancia de fomentar la cultura y respaldar espacios que impulsen la literatura y el talento regional, fortaleciendo así la memoria histórica de nuestra comunidad.

La obra de Narcisa Cabriales Ramírez representa un valioso legado cultural para las nuevas generaciones.

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