NOMBRAN A NUEVO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MANTE

En el marco de la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 2024-2027, fue aprobado el nombramiento del licenciado Alfonso Andrés Espinosa Ramírez como nuevo Secretario.

Ante los integrantes del Cabildo, se presentó la terna de candidatos a ocupar este cargo, recibiendo el respaldo quien hasta antes de este nombramiento se desempeñaba como Director Jurídico del Gobierno Municipal que dirige la Alcaldesa Patty Chío.

El nuevo Secretario del Ayuntamiento cuenta con más de 20 años de experiencia en el área jurídica, desempeñándose en distintos cargos y responsabilidades dentro de este importante rubro.

Con este nombramiento, el Gobierno Municipal de El Mante fortalece el trabajo institucional y reafirma su compromiso de seguir construyendo una administración cercana, eficiente y con visión de servicio.