viernes, mayo 29, 2026
Inicio Lo más destacado NOMBRAN A NUEVO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MANTE

NOMBRAN A NUEVO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MANTE

Por
admin admin
-
0
15

En el marco de la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento 2024-2027, fue aprobado el nombramiento del licenciado Alfonso Andrés Espinosa Ramírez como nuevo Secretario.

Ante los integrantes del Cabildo, se presentó la terna de candidatos a ocupar este cargo, recibiendo el respaldo quien hasta antes de este nombramiento se desempeñaba como Director Jurídico del Gobierno Municipal que dirige la Alcaldesa Patty Chío.

El nuevo Secretario del Ayuntamiento cuenta con más de 20 años de experiencia en el área jurídica, desempeñándose en distintos cargos y responsabilidades dentro de este importante rubro.

Con este nombramiento, el Gobierno Municipal de El Mante fortalece el trabajo institucional y reafirma su compromiso de seguir construyendo una administración cercana, eficiente y con visión de servicio.

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

SOBRE NOSOTROS

El Objetivo de Cuarto Poder de Tamaulipas es: Proveer información profesional, veraz y oportuna

Contáctanos: alfredogarciabecerra@cuartopoderdetamaulipas.com.mx

SIGUENOS

Derechos reservados a Cuarto Poder de Tamaulipas

Te recomendamos leer:

ESTADO Y UAT REFUERZAN COMBATE AL GUSANO BARRENADOR

CONSOLIDA TAMAULIPAS SU POSICIÓN COMO DESTINO ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN EUROPEA

DESTACA LA UAT COMO SEDE REGIONAL DE EXPOCIENCIAS TAMAULIPAS 2026