IMPULSA ARMANDO MARTÍNEZ EL DEPORTE COMO PROMOTOR DE VALORES

*Mediante eventos deportivos que fortalecen la sana convivencia, como el torneo de futbol “Somos Barrio”

Con el objetivo de promover la sana convivencia, fortalecer los valores y fomentar la integración social entre la ciudadanía, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, continúa impulsando el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo comunitario, a través de eventos deportivos como el torneo de futbol “Somos Barrio”.

El presidente municipal destacó que este importante torneo vivirá su gran final el próximo domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas, en el estadio de todos, escenario que reunirá a familias altamirenses en un ambiente de alegría, compañerismo y espíritu deportivo.

“Seguimos impulsando el deporte y la sana convivencia a través del torneo de futbol Somos Barrio, que vivirá su gran final este domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio de todos. ¡Los esperamos para disfrutar juntos de una gran fiesta deportiva!”, expresó el alcalde.

A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal fomenta la práctica del deporte entre la comunidad altamirense, promoviendo la sana competencia entre jugadores de los diferentes sectores y colonias del municipio, al tiempo que se fortalecen valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

Con acciones como esta, la administración municipal reafirma su compromiso de consolidar a Altamira como tierra de campeones, generando espacios de convivencia positiva que contribuyen al bienestar social y al desarrollo integral de la población.