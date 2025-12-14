ÚLTIMA SEMANA PARA APROVECHAR EL DESCUENTO EN EL IMPUESTO PREDIAL

* El plazo comenzó el pasado 3 de noviembre y concluye oficialmente el próximo 19 de este último mes del año

La presidenta municipal Patty Chío invitó a las y los contribuyentes de El Mante a aprovechar la última semana de la campaña de 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y gastos de cobranza del Impuesto Predial.

El Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la alcaldesa Patty Chío, informó que este programa tiene como objetivo apoyar la economía de las familias mantenses y facilitar la regularización de adeudos, sin generar cargos adicionales.

La campaña inició el pasado 3 de noviembre y concluye el próximo viernes 19 de diciembre, por lo que se exhorta a la ciudadanía a realizar su pago dentro de este periodo.

Las contribuciones pueden efectuarse en la Tesorería Municipal, en horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La Alcaldesa Patty Chío, reiteró el llamado a las y los contribuyentes para no dejar pasar esta oportunidad, ya que el cumplimiento del pago del Impuesto Predial permite fortalecer los servicios públicos y continuar con acciones que impulsan el desarrollo de El Mante.