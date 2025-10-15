SE SOLIDARIZA DIF EL MANTE CON FAMILIAS DAMNIFICADAS

* Contribuye con donativo de víveres y artículos no perecederos, en centro de acopio del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Solidarios con las familias que se vieron afectadas por las inundaciones en el sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, el Sistema DIF El Mante respondió al llamado de la Presidenta Municipal Patty Chío contribuyendo con la donación de víveres y artículos no perecederos.

El humanismo del Gobierno Municipal que está siempre pendiente de las necesidades de los que más necesitan, nos une como organismo para brindar apoyo y respaldo a las familias que en estos momentos necesitan de todos para recuperarse ante las pérdidas ocasionadas por el desastre natural.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez junto a los Mensajeros de Paz, entregó los donativos en el centro de acopio ubicado en la Presidencia Municipal y resaltó la importancia de unirnos como sociedad al llamado que el Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y la Dra. María de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas hace a todos los ciudadanos, de solidarizarse con los hermanos damnificados.

Cuarto Poder de Tamaulipas/