RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNA PRIORIDAD PARA PATTY CHÍO

* En las colonias Yurem y Santa Mónica se dio el banderazo de arranque para la rehabilitación de las canchas de pasto sintético, espacios de convivencia que apoyan el rescate del tejido social.

Con el objetivo de fomentar las actividades deportivas, el acondicionamiento físico y la integración de las familias, la Presidenta Municipal Patty Chío puso en marcha la rehabilitación de las canchas de fútbol rápido en sectores con alta densidad poblacional.

Con beneficio directo a las familias de las colonias Aurora, Valle del Mante y El Músico, se dio el arranque a la obra de recuperación de la cancha de pasto sintético en la colonia Jesús Yurem, donde Francisco Báez, presidente del Consejo de Colaboración Vecinal, reconoció el interés del Gobierno Municipal por rescatar este espacio público que se mantuvo olvidado por varios años.

“Gracias, presidenta, por voltearnos a ver y dar prioridad a espacios para nuestras familias”.

Con recursos del FAISMUN 2025, se impulsa el renglón deportivo, destacó el director de Obras Públicas Pedro González Ángeles, quien habló del compromiso de la Presidenta Municipal Patty Chío para promover acciones directas que fortalezcan las actividades físicas como el fútbol.

En representación de los vecinos del Fraccionamiento Santa Mónica, Rosario Reyes Barrientos agradeció el apoyo de la Alcaldesa para rehabilitar la cancha de pasto sintético, en beneficio directo de niños y jóvenes de este amplio sector.

Finalmente, la Presidenta destacó que el Gobierno Municipal de El Mante busca estar presente en acciones que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente en espacios que fomenten la convivencia.

“Avanzamos con paso firme y devolvemos poco a poco al ciudadano lo que le corresponde y lo que les toca recibir a ustedes. Son acciones de verdadero beneficio, como lo que estamos haciendo hoy aquí y en todo El Mante. Nos va a llevar tiempo, porque estamos solucionando, de la forma más rápida y efectiva, el abandono que sufrió nuestro municipio durante años”.

Reiteró Patty Chío que, gracias al respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobernador Américo Villarreal Anaya, se sientan las bases de la transformación para El Mante