LLEVA PATTY CHÍO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA COL. NUEVO AMANECER EN NVA APOLONIA.

Con un beneficio directo a 60 familias, la Presidenta Municipal Patty Chío e integrantes del cabildo dieron el banderazo para el arranque de la obra de introducción de energía eléctrica en la colonia Nuevo Amanecer ubicada en Nueva Apolonia.

Después de muchos años de espera, familias de la Colonia Nuevo Amanecer en la comunidad de Nueva Apolonia, recibirán del Gobierno Municipal de Patty Chío, una obra de electrificación que cambiará sus vidas.

Cumpliendo compromisos con las familias de la zona temporalera, la Presidenta Municipal Patty Chío acompañada por integrantes del cabildo, dio el banderazo para el arranque de la obra.

Guillermina Benavides Moreno Presidenta del Comité Social de Obra agradeció el apoyo de la Alcaldesa para incluir a esta comunidad a la dinámica de avance social del municipio: “Estuvimos varios años tocando puertas sin éxito, hasta que usted llegó y le hicimos la petición que hoy nos cumple, es por ello que estamos agradecidos”.

En su mensaje la Presidenta Patty Chío destacó el compromiso con las comunidades, para igualar las condiciones sociales de las familias y abatir el rezago en servicios que aún mantiene el municipio.

“Gracias regidores por el apoyo, sin este no sería posible beneficiar a las familias que requieren avanzar igual que las demás; es un gusto venir con este tipo de obras gracias al apoyo de nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Presidenta Claudia Sheinbaum”

El Director de Obras Públicas Pedro González. Ángeles explicó que la obra permitirá la instalación de dos transformadores que llevaran energía eléctrica a 60 familias de este sector.

Acompañando a la Presidenta asistió el delegado de Nueva Apolonia Juan López Bárcenas, regidores y funcionarios municipales.