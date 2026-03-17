CONVOCAN A CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO HIGIÉNICO DE ALIMENTOS EN EL MANTE

El Gobierno Municipal de El Mante, a través de la Dirección de Turismo, invita a participar en el curso de capacitación dirigido a manejadores de alimentos y bebidas, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas de higiene en este sector.

La capacitación se llevará a cabo bajo los lineamientos de la NOM-251 “Buenas Prácticas de Higiene en el Proceso de Alimentos y Bebidas”, y será impartida por personal de COEPRIS, garantizando información actualizada y de calidad para los asistentes.

El curso se realizará el miércoles 18 de marzo, a las 10:00 de la mañana, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de El Mante.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal 2024-2027 reafirma su compromiso con la salud pública y la profesionalización de los servicios relacionados con la preparación de alimentos.