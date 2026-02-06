IMPULSA PATTY CHÍO OBRAS CON SENTIDO SOCIAL EN EL MANTE

* Resalta el Rector Dámaso Anaya Alvara trabajo de la Presidenta Municipal en favor de la comunidad estudiantil y en general de las familias del sector.

* Con recursos del FAISMUN, se inauguró la rehabilitación de drenaje y el reencarpeteo de la calle Vasconcelos en la colonia Miguel Alemán.

​El Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, realizó la entrega formal de la obra integral de rehabilitación de drenaje sanitario y reencarpeteo de la calle Vasconcelos, en el tramo comprendido entre Plutarco Elías Calles y Privada Justo Sierra, en la colonia Miguel Alemán.

​

Acompañada por síndicos, regidores, así como por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, y la directora de la Escuela Preparatoria Mante, Pilar Garza, la Presidenta Municipal destacó que esta obra responde a una necesidad real de la ciudadanía, mejorando la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de la infraestructura urbana de este sector.

​

Durante el evento, el rector de la UAT, Dámaso Anaya, subrayó el impacto positivo de esta acción para la comunidad educativa de la Preparatoria Mante, al facilitar el tránsito seguro de cientos de estudiantes que diariamente acuden a las aulas.

​

Por su parte, la alcaldesa Patty Chío señaló que desde el inicio de su administración se ha estrechado la coordinación con la máxima casa de estudios del estado, consolidando una relación basada en el diálogo y el trabajo conjunto. Esta sinergia ha permitido avanzar en proyectos que fortalecen el tejido social y garantizan un acceso digno a los espacios educativos.

​

En representación de la comunidad estudiantil, Alejandra González García, alumna del sexto semestre, expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado y al Gobierno Municipal, señalando que la obra mejora significativamente la seguridad y la calidad de vida de quienes transitan por la zona.

​

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de seguir impulsando obras con sentido social, bajo la convicción de que invertir en educación, movilidad y servicios básicos es invertir en el bienestar y el futuro de las familias mantenses.