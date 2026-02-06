RECTOR DE LA UAT FORTALECE INFRAESTRUCTURA DE LA PREPA MANTE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Con el objetivo de estrechar vínculos con la comunidad universitaria y atender de manera directa sus necesidades y propuestas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, realizó una gira de trabajo en la Escuela Preparatoria Mante, donde encabezó la entrega de nueva infraestructura educativa.

En el marco del inicio del período escolar, el rector reanudó sus recorridos por las dependencias académicas, visitando esta institución para sostener un diálogo abierto con estudiantes, docentes y personal administrativo, además de inaugurar obras destinadas a fortalecer la vida académica del plantel.

Tras la bienvenida del alumnado, el rector inició el recorrido acompañado por la directora de la Preparatoria, María del Pilar Garza Aguilar, reiterando su compromiso con la mejora continua de la calidad educativa y el fortalecimiento del entorno universitario.

Durante la jornada, encabezó una serie de inauguraciones y supervisiones orientadas a consolidar la infraestructura académica y los espacios de convivencia.

Al dirigirse a la comunidad universitaria, el rector Dámaso Anaya subrayó que la entrega de estos beneficios contribuye a mejorar de manera sustancial las condiciones de estudio y a seguir consolidando a la UAT como una institución cercana a su comunidad.

Destacó que las obras realizadas son reflejo de una gestión sensible y humanista, construida mediante el trabajo coordinado con distintos actores sociales, con el objetivo común de impulsar el desarrollo educativo y social de la región.

Entre las acciones, se destacó la entrega del Centro de Formación Integral con capacidad para mil personas, que operará para actividades artísticas y formativas, así como talleres orientados al fortalecimiento de habilidades socioemocionales y creativas.

Inauguró la nueva Biblioteca, concebida para apoyar el aprendizaje y la investigación con acervo bibliográfico físico y digital, equipo de cómputo y un área destinada al Taller de Lectura.

También se presentó la remodelación integral de la Sala de Cómputo No. 2, equipada con tecnología actualizada y mobiliario nuevo para atender hasta cincuenta alumnos de manera simultánea, garantizando condiciones óptimas para las prácticas digitales y el trabajo académico.

El rector concluyó la jornada con un recorrido acompañado de la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza, donde se pusieron en marcha acciones de mejoramiento urbano en las calles contiguas a la Escuela Preparatoria, entre ellas el recarpeteo de la calle José Vasconcelos y trabajos de rehabilitación de servicios básicos que contribuyen a un entorno más seguro y funcional para la comunidad escolar, reafirmando la colaboración entre la Universidad y el gobierno local en favor del desarrollo educativo de la región.

