ENCABEZA ALCALDE DE OCAMPO PARADA CÍVICA POR LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Autoridades municipales, estatales y comunidad educativa participaron en el acto conmemorativo realizado en la explanada de la Presidencia Municipal.

Alfredo García Becerra

Con motivo de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, este 5 de febrero se llevó a cabo una parada cívica en el municipio de Ocampo, Tamaulipas, encabezada por el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez.

El acto cívico se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, con el propósito de honrar la historia nacional, fortalecer los valores cívicos y reconocer la importancia del marco legal que da rumbo y sustento al país.

En la ceremonia se contó con la participación de funcionarios municipales y estatales, integrantes del cabildo, así como representantes de la comunidad educativa, quienes se sumaron al homenaje con respeto y sentido cívico.

Durante el evento se destacó la relevancia de la Constitución de 1917 como pilar fundamental de la vida democrática y social de México, reafirmando el compromiso de las autoridades municipales con el respeto a la ley y la promoción de los valores que fortalecen la identidad nacional.