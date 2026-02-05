EL BÁSQUETBOL TAMBIÉN SE VIVE DESDE LA NIÑEZ EN OCAMPO

El Gobierno Municipal impulsa el deporte y la sana convivencia a través de encuentros infantiles haciendo región.

Alfredo Garcia Becerra

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se llevaron a cabo encuentros infantiles de básquetbol en el municipio de Ocampo, donde niñas y niños demostraron su talento, disciplina y pasión por el deporte durante los juegos amistosos entre los equipos Panteras Ocampo y Lobos Xico, en las categorías femenil y varonil.

Estas actividades forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal de Ocampo, que preside Melchor Budarth Báez, para fortalecer el desarrollo integral de la niñez mediante el impulso al deporte, la convivencia sana y la promoción de valores que contribuyan a la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones.

El alcalde destacó la importancia de fomentar desde temprana edad hábitos y conductas de vida saludables, así como el trabajo en equipo y el respeto, principios que se fortalecen a través de la práctica deportiva.

“Seguimos impulsando el deporte y la sana convivencia desde las nuevas generaciones”, remarcó el presidente municipal, al reiterar el compromiso de su administración con el bienestar y la formación integral de la niñez en este vergel tamaulipeco.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno de Ocampo continúa haciendo región y consolidando acciones que promueven el deporte como una herramienta clave para el desarrollo social.