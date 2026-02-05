RECIBE DIF EL MANTE DONACIÓN DE INSUMOS DE GRUPO IBARRA

* ​La unión de las empresas con el Gobierno Municipal de El Mante es una clara muestra de que trabajar en equipo fortalece las acciones en favor de quienes más lo necesitan.

A nombre de la presidenta municipal, Patty Chío, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió el donativo que la empresa Grupo Ibarra realizó al organismo, como una contribución a las acciones de asistencia social que se brindan a la ciudadanía mantense.

La aportación consistió en insumos de limpieza: mil litros de limpiador multiusos (Pinol), 700 kg de detergente, trapeadores y jabón en barra. Los materiales fueron entregados por Eduardo Espronceda Galván, gerente de plaza, y Jorge Hugo Torres González, gerente administrativo; y recibidos por la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez.

“Este es un apoyo que hacemos con mucho gusto al Gobierno y al Sistema DIF, con quienes colaboramos en favor de la labor que realizan con las familias y como muestra del agradecimiento que tenemos con nuestros clientes”, mencionaron los representantes de la empresa al entregar el donativo.

Esta sinergia es una muestra de que, a través del Sistema DIF, la ciudadanía cuenta con la mano amiga del Gobierno humanista que preside Patty Chío.

“Este es el inicio de un convenio que establecimos con Grupo Ibarra para trabajar en unidad con el Gobierno de El Mante y el Sistema DIF en favor de las familias”, señaló la directora al agradecer este importante donativo.