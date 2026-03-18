MANTIENEN PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS LABORES DE ATENCIÓN TRAS FRENTE FRÍO NO. 41

• Durante la contingencia se atendieron 16 caídas de árboles y 6 incendios; actualmente se coadyuva con CFE en la atención de más de 90 reportes y el cambio de transformadores para restablecer el servicio eléctrico.
EL MANTE, TAM.– El Gobierno Municipal mantiene tareas interinstitucionales para resarcir los daños causados por el “norte” del frente frío 41.
Los titulares de Protección Civil y Servicios Públicos informaron que el personal ha trabajado ininterrumpidamente durante las primeras 36 horas de la emergencia.
Tras atender la caída de árboles, incendios y liberar vialidades, por parte de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal y Servicios Públicos, se coadyuva con las labores de CFE para el retiro de ramas sobre líneas eléctricas en las zonas urbana, cañera y temporalera.
“Siguiendo la instrucción de la Presidenta Municipal Patty Chío, los tres niveles de Gobierno sumamos esfuerzos para restablecer el servicio en las zonas afectadas”, afirmaron los funcionarios.
Según datos de CFE, con el apoyo de 13 cuadrillas se ha restablecido la energía en 16 sectores, como parte de la atención a más de 90 llamados, con tareas completas como la reposición de transformadores y líneas en las zonas urbana y rural (cañera y temporalera).
No obstante, se hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, ya que se han registrado 89 reportes falsos que retrasan la atención de casos complejos como la reinstalación de líneas.
Se exhorta a la población a reportar fallas exclusivamente a la línea 071 y evitar el uso de redes sociales para emergencias oficiales.