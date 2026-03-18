MANTIENEN PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS LABORES DE ATENCIÓN TRAS FRENTE FRÍO NO. 41

• Durante la contingencia se atendieron 16 caídas de árboles y 6 incendios; actualmente se coadyuva con CFE en la atención de más de 90 reportes y el cambio de transformadores para restablecer el servicio eléctrico.

​EL MANTE, TAM.– El Gobierno Municipal mantiene tareas interinstitucionales para resarcir los daños causados por el “norte” del frente frío 41.

Los titulares de Protección Civil y Servicios Públicos informaron que el personal ha trabajado ininterrumpidamente durante las primeras 36 horas de la emergencia.

Tras atender la caída de árboles, incendios y liberar vialidades, por parte de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal y Servicios Públicos, se coadyuva con las labores de CFE para el retiro de ramas sobre líneas eléctricas en las zonas urbana, cañera y temporalera.

“Siguiendo la instrucción de la Presidenta Municipal Patty Chío, los tres niveles de Gobierno sumamos esfuerzos para restablecer el servicio en las zonas afectadas”, afirmaron los funcionarios.

​Según datos de CFE, con el apoyo de 13 cuadrillas se ha restablecido la energía en 16 sectores, como parte de la atención a más de 90 llamados, con tareas completas como la reposición de transformadores y líneas en las zonas urbana y rural (cañera y temporalera).

No obstante, se hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, ya que se han registrado 89 reportes falsos que retrasan la atención de casos complejos como la reinstalación de líneas.

Se exhorta a la población a reportar fallas exclusivamente a la línea 071 y evitar el uso de redes sociales para emergencias oficiales.