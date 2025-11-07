APRUEBAN EN CABILDO PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL 2026

* Dentro de la misma sesión, la Presidenta Patty Chío propuso la integración del Consejo Municipal por la Paz y Justicia Cívica

En la Vigésima Octava Sesión de Cabildo, y con el apoyo unánime de síndicos y regidores, fue aprobado el proyecto de Ley de Ingresos 2026, que será remitido al Congreso del Estado de Tamaulipas para su aprobación correspondiente.

A través de la Tesorería Municipal que encabeza Rigoberto Rodríguez Rangel, se presentó el proyecto presupuestal de los ingresos que el Municipio contempla recibir en el siguiente año fiscal.

El tesorero municipal, presentó los rubros en los que se espera tener dicha captación de recursos para responder a los compromisos de la administración municipal.

Al ser sometido a votación el Proyecto de Ley de Ingresos, fue respaldado de forma unánime por el Cabildo, cumpliéndose en tiempo y forma con la integración de este documento.

Asimismo, el Cabildo respaldó la propuesta presentada por la Presidenta para la integración del Consejo Municipal por la Paz y Justicia Cívica, órgano ciudadano que promoverá acciones orientadas al fortalecimiento de la convivencia social y la reconstrucción del tejido comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo ordenado de El Mante.