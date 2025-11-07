ATIENDEN LA PAUT POSIBLE RIESGO AMBIENTAL EN EL MANTE POR FUGA EN DRENAJE

Ante la situación las autoridades municipales y estatales llevarán a cabo las acciones correspondientes, para aplicar las medidas necesarias para prevenir afectaciones al medio ambiente y el sistema de riego





ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como pare de las acciones de supervisión en el municipio de El Mante, inspectores de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), detectaron una tubería rota que vertía residuos directamente al canal del sistema de riego 002 Mante.

El procurador Ramiro Lozano González informó que actualmente, el canal se encuentra seco y con sus compuertas cerradas, medida que permitió evitar la propagación de contaminantes; sin embargo, se constató la presencia de peces muertos en el área.

Ante la situación, las autoridades municipales y estatales llevarán a cabo las acciones correspondientes, para aplicar las medidas necesarias para prevenir afectaciones al medio ambiente y el sistema de riego.

Indicó que este tipo de acciones reafirman el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento de la infraestructura urbana.

Cuarto Poder de Tamaulipas/