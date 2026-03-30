LOGRA PATTY CHÍO FORTALECER LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS

* Recibe del Gobierno de Tamaulipas y la Beneficencia Pública una ambulancia para atender casos a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) con la unidad y personal especializado

Con el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, El Mante continúa impulsando acciones para fortalecer la atención médica prehospitalaria y salvaguardar la vida de las y los mantenses.

Con un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la Presidenta Municipal Patty Chío recibió las llaves de una ambulancia nueva del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), herramienta fundamental que permitirá brindar atención oportuna, eficiente y de calidad en situaciones de emergencia.

Este importante programa es impulsado por el Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, en coordinación con la Beneficencia Pública y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, encabezada por la Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, a quienes se reconoce y agradece su compromiso con la salud de la población.

Durante el evento, se destacó que la nueva unidad será atendida por un urgenciólogo y dos paramédicos capacitados, quienes cuentan con los conocimientos y recursos necesarios a través de la red de hospitales IMSS-Bienestar.

Este sería el sexto punto CRUM en Tamaulipas, siendo de gran utilidad para la zona cañera logrando atender hasta el momento 30 traslados, de los cuales 27 han requerido terapia intensiva, reflejando la importancia de fortalecer la atención médica prehospitalaria.

Este esfuerzo se complementa con la adquisición de dos ambulancias que el Gobierno Municipal de El Mante realizó en el primer año de su gestión y que permiten ampliar la cobertura de atención y mejorar la capacidad de respuesta a la población.

En su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que recibir esta ambulancia representa mucho más que la entrega de una unidad: es avanzar con paso firme hacia el fortalecimiento de la atención médica con una herramienta que salvará vidas, que brindará atención oportuna y que dará tranquilidad a las familias.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado: “Expreso nuestro más sincero agradecimiento al Gobernador del Estado, el Dr. Américo Villarreal Anaya, por su compromiso firme con la salud de las y los tamaulipecos”.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración: “Tengan la certeza de que esta ambulancia será utilizada con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, siempre pensando en el bienestar de nuestras familias”, finalizó la Alcaldesa.