FORTALECE DIF EL MANTE EDUCACIÓN DE ALUMNOS DEL CAIC BROWNSVILLE

*A invitación del ITCA y DIF Tamaulipas, viven experiencia cultural y educativa en el Castillo de Nueva Apolonia.

Niñas y niños del Centro de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) Brownsville del Sistema DIF El Mante, vivieron una jornada educativa y recreativa al visitar el emblemático Castillo de Nueva Apolonia, como parte de las actividades de acercamiento a la cultura y la historia local.

Esta visita fue posible gracias al convenio con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y al respaldo del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la Dra. María de Villarreal, con el objetivo de brindar a la niñez espacios de aprendizaje que fortalezcan su desarrollo integral.

Durante el recorrido, las y los alumnos conocieron la historia y el valor cultural del Castillo de Nueva Apolonia, considerado un ícono y una leyenda del municipio de El Mante, promoviendo el sentido de identidad y pertenencia desde edades tempranas.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez acompañó a los alumnos y destacó que desde el Gobierno de El Mante la Presidenta Municipal Patty Chío reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a la formación educativa, cultural y social de las niñas y niños, fomentando experiencias que enriquecen su conocimiento y fortalecen sus valores.

“Gracias al Gobernador Américo Villarreal y la Dra. María de Villarreal por abrir estos espacio a los niños y niñas de CAIC a quienes proporcionamos una educación integral impulsando su crecimiento “.

Añadió, que los Centros de Asistencia Infantil Comunitario son un espacio educativo que el Gobierno de El Mante mantiene abiertos en las comunidades rurales donde ya están disponibles las inscripciones para el próximo ciclo escolar.